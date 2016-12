Vali Güzeloğlu, Karamürselli muhtarlara görevlerini hatırlattı

Mesut Akbulut

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, muhtarlar toplantısının 21’ncisini, Karamürsel ilçesi muhtarları ile Akçakoca Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdi.

Güzeloğlu başkanlığında gerçekleştirilen Karamürsel İlçesi muhtarlar toplantısına; Vali Yardımcısı Abdullah Etil, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Karadeniz, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Haluk Kopça, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Lütfi Efil, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yatırımlar ve İnşaat Daire Başkanı Celal Doğan, İl ve ilçe kurum müdürleri, Karamürsel Muhtarlar Derneği Başkanı Adem Akın ve Karamürsel muhtarları katıldı.

**

Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, 15 Temmuz şehitlerinin anısına hazırlanan sinevizyon gösterimi ve Karamürsel’deki yatırımlar ile Karamürsel’i tanıtan slayt izlendi.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, toplantıda şu konuşmayı yaptı;

Türkiye; insanıyla, sermayesiyle, iş gücüyle tüm yatırımları gerçekleştiren ve yoluna devam eden bir ülke olarak geleceğe kararlı adımlarla her geçen gün daha güzel bir geleceğe doğru yaklaşıyor.

Tüm bunlar bu ülkeye inanan, bu ülke için çalışan, emeğiyle gayretiyle bu ülkenin kalkınmasına katkı sağlayan herkesin, hepimizin ve hepinizin gayretiyle oldu.

Bu perspektifte baktığımız zaman da Kocaeli, Türkiye’nin geleceğe doğru kutlu yürüyüşüne zenginlik, derinlik, birikimler katan bir Büyükşehirdir.

Temel alt yapı ve üst yapı perspektiflerinde Kocaeli’nin her bir köşesi, her bir kişisi ve her meselesi bizim önceliğimizdir.

Hayat kalitesinin her alanda iyileştirilmesi ve kamu hizmet kapasitesinin en öteye gelmesi ve insanımızın beklentilerinin en üst düzeyde karşılanması; muhtarımızdan başlayarak, Valiye kadar halka hizmet eden her kamu görevlisinin temel şiarı ve temel ölçeğidir.

Milletimizin memnuniyetini, hizmet ettiğimiz insanımızın beklentisini karşılamakta en büyük mesuliyetimizdir.

**

KALKINMA VE HİZMETLER SEKTÖRÜ

Şüphesiz bu perspektifte baktığımız zaman Karamürsel’de; gelişen, sahip olduğu zenginlikleri ve potansiyeli dönüştüren ve yeni dönemde çok daha fazla gelişme, kalkınma ve hizmetler sektörü başta olmak üzere gelişmesine katkı sunacak projelerle buluştu.

Değerli başkanımızın içten ve çok başarılı çalışmaları var.

Kendilerini tebrik ediyorum.

Halkımızın vekaletini ve güvenini kazanan siz değerli muhtarlarımızın, halkımızın temsilcileri olarak Karamürsel’imizin daha iyiye gitmesi, daha güzel geleceğe ulaşması adına içtenlikli çalışmalarınızı biliyorum.

Değerli muhtarlarım, bizim yönetim anlayışımız; Hesap veren ve hizmet veren bir yönetim anlayışıdır. Sorgulanan sorgulanması gereken ve performansa dayalı olarak “iki günü bir olan ziyandadır” anlayışı içerisinde bir saniyeyi bile ziyan etmeyen anlayıştır.

Bugünün işini değil yarına bırakmak, bir an sonrasına bırakmakta bu anlamda israftır, kayıptır. Kaybedecek hiçbir zamanımız yok.

ORTAYA KONULAN HİZMET ÇITASI

Sizler mahalle bazındaki beklentileri, değerlendirmeleri yaparken gelecek hedeflemesine de şüphesiz katkıda koyacaksınız.

Kamu hizmetlerinin mahalle bazında değerlendirilmesinde birincil ve ilk makamı sizler yani muhtarlarımızsınız.

Ortaya konulan hizmet çıtasının, hizmet anlayışının halkımızla buluşmasının değerlendirilmesini sizler yapacaksınız.

Ülkesini en çok seven; işini en iyi yapan ve ülkesine en çok katkı sunandır. Bu toplantımız inşallah buna katkı sağlayacaktır. “

**

MUHTARDAN BEKLENTİLER FAZLA

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, muhtarlara bu şekilde seslendi…

Güzeloğlu, konuşmasının sonunda şöyle bir cümle kullandı; “Sizler mahalle bazındaki beklentileri, değerlendirmeleri yaparken gelecek hedeflemesine de şüphesiz katkıda koyacaksınız. Ortaya konulan hizmet çıtasının, hizmet anlayışının halkımızla buluşmasının değerlendirilmesini sizler yapacaksınız.”

Sayın Vali’nin bu görüşüne katılıyorum…

Mahalle sakinlerinin muhtarlardan beklentileri fazla…

Zira mahallesine katkı sağlayacağına inandığı için oy verip, muhtar seçilmesine katkı sağladı…

Muhtarlar, gerek belediyeden, gerek iktidardaki siyasi partiden, gerek kaymakamdan çekinmeyip gidip mahallesi için hizmet talebinde bulunmalı…

Zaten bunları yaptığı zaman mahalleli tarafından sevilir..

Sayın Güzeloğlu, Karamürsel ile ilgili güzel sözler söyledi…

Açıkçası Karamürsel’i ben de çok seviyorum…

Balık adasına gidip oradaki kafeteryalarda bir yorgunluk çayı ve kahvesi içmek insana huzur veriyor…

Kaymakam Kantay Vali’ye konuk oldu

1 Aralık 2016 Kaymakamlar ve Vali Yardımcıları Kararnamesi ile Manisa Demirci İlçesi Kaymakamlık görevinden Başiskele Kaymakamlığına atanan Atila Kantay, ilk olarak Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nu ziyaret etti. Kantay, Kocaeli’nde Sayın Valimiz ile birlikte görev yapmaktan onur duyacağını belirterek, kabullerinden dolayı teşekkür etti. Güzeloğlu da Kantay’a yeni görevinde başarılar diledi. Biz de Kaymakam Kantay’a başarılar diliyoruz.

Tepeköy Mahallesi’nde sürekli elektrik kesintisi

Gazetemize mail gönderen okurumuz, İzmit Tepeköy Mahallesi’ndeki elektrik kesintilerinden şikayetçi oldu. Okurumuz şu mesajı gönderdi.

“Merhaba sayın yetkili. Size bir şikayetimden söz edeceğim. İzmit-Tepeköy Mahallesinde ikamet etmekteyim. Bölgede hemen hemen her gün elektrik kesintisi yaşanıyor. Bu soğuk kış günlerinde her gün sabah 09:00 akşam 18-19:00 aralarında kesinti yaşanıyor. Bu durum o kadar bıkkınlık getirdi ki akşamları eve misafir ağırlayamaz olduk. Prize bağlı cihaz bırakamaz olduk. Öyle ki çoğu zaman saat 20:00’dan sonra gittiği de oluyor. Kışın ortasında karanlık ve soğukta çaresizce bekler olduk. Her gün arıyorum SEDAŞ’ı, şikayet kaydı almaktan başka bir şey yapmıyorlar. Planlı bakım çalışması diyorlar ama planladıkları saatte elektrikler gelmiyor. Her seferinde teknik bir arıza oldu bakım çalışması uzadı en kısa zamanda gelir diyip kapatıyorlar. Sizlerden ricam bu konu hakkında haber yapmanız. Birilerinin rahatsız olduğunu yetkililere hissettirmek istiyorum. Buralarda birilerinin yaşadığının farkına varırlar ve inşallah daha titiz çalışma yaparlar. Konu ile ilgili haber yaparsanız sevinirim. İsmimin yayınlanmamasını istiyorum. Sizlere teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.” Okurumuzun görüşleri böyle. SEDAŞ yetkililerine duyurulur…

Altıntaş ve Ellibeş Gölcük’ü konuştu

Bursa eski Vali Yardımcılığı görevinde bulunan ve Gölcük Kaymakamı olarak göreve başlayan Mustafa Altıntaş, Başkan Ellibeş’e iadei ziyarette bulunarak, ilçe çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Samimi bir sohbet havasında geçen görüşmede duygularını dile getiren Kaymakam Altıntaş, “Gölcük Belediye Başkanımız ile birlikte Gölcük’te güzel işler yapmanın arzusu içerisindeyiz ”dedi. Ellibeş de “Birlik ve beraberlik içerisinde, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde 153 bin nüfuslu Gölcük’ümüzün hizmetinde olacağız” dedi. Bir ilçede Kaymakam-Belediye Başkanının işbirliği içinde olması önemli. Yeni kaymakam Altıntaş’a yeni görevinde başarılar diliyoruz.

Yenice de mitingdeydi

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekküllerinin pazar günü merkez bankası önünden başlayıp Anıtpark’ta sona eren “Teröre lanet, kardeşliğe evet” mitingine ilgi büyüktü. Fotoğrafları tarayınca birçok tanıdık isme rastladım. Bunlardan biri de İzmit Belediyesi eski Başkanı Halil Vehbi Yenice… Kasketini takan soluğu yürüyüş ve mitingde aldı. Yenice de teröre lanet yağdırdı.

AGD Mekke’nin Fethini kutlayacak

Anadolu Gençlik Derneği Kocaeli Şubesi Mekke’nin Fethi’nin 1386. Yılını düzenlenecek bir program ile kutlayacak. 31 Aralık Cumartesi günü saat 19.30 da Atatürk Spor Salonunda düzenlenecek program için Şube Başkanı Mustafa Cebeci, tüm Kocaelileri programa davet etti. Cebeci “Derneğimiz öncülüğünde geleneksel olarak düzenlenen fetih kutlamaları bu yıl da ülkemiz genelinde üç yüz kadar noktada salon programları ile yine bir o kadar noktada da temsilcilik merkezlerimizde gerçekleştirilecek etkinliklerle icra edilecektir” dedi. İsteyen yılbaşını farklı kutlar, isteyen yılbaşı akşamı Anadolu Gençlik Derneği’nin etkinliğine katılır. Önemli olan tarafların birbirine saygılı olmasıdır.