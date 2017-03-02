Vali Güzeloğlu, Üzülmez’i ziyaret etti

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’i ziyaret ederek, Kartepe ilçesinde devam eden çalışmalar ve projeler hakkında brifing aldı

Kartepe Kaymakamı Ayhan Durmuş, Kartepe Belediyesi Başkanı Hüseyin Üzülmez, Başkan yardımcıları ve daire müdürleri tarafından karşılanan Güzeloğlu, Belediye Başkanının makamına geçti.

TURİZM PROJELERİ

Burada konuşma yapan Güzeloğlu, “İlimiz hem de ülkemiz için bir marka, turizm öncelikli ve özellikli olmak üzere şehir konumuna taşıma yönünde ki gayretlerini, özellikle turizm projelerini dinledim. Büyük bir keyif aldım. Başkanımızı tebrik ediyorum. Büyük bir heyecanla büyük bir aşkla beldesine değer katan ve böylelikle ülkemiz ve tüm ülkenin geleceğine zenginlik sunan bir süreç içerisindeyiz.

KIŞ TURİZMİ

Kartepe bir dünya cennetidir. Her açıdan değerlendirilmesi gereken adeta tek tek işlenmesi gereken bir zenginlikler, derinlikler ilçesi. Allah’ın doğaya bahşettiği bütün nimetler Kartepe’de toplanmış. Doğal ve ekolojik zenginlikler de gerek günü birlik, gerek kalıcı, gerekse turizm adına yeni dönemin en çok talep alan hobi ve tema başlıklı zenginliklerine sahip olan bir ilçesi. Kış turizminin Türkiye’deki halen en güçlü, kaliteli ve yoğunluklu kar merkezine ve bu perspektifte yamaç paraşütünden aklınıza gelebilecek bütün doğal spor zenginlikleri sunan bir birikime sahip. Milli parklar temelinde ve bu projeler perspektifinde Kartepe’yi bilinenin ötesinde bir dünya modellemesiyle değerlendirmek istiyoruz ”dedi.

BÜYÜK MOTİVASYON

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez da yaptığı konuşmada, “Sayın Valime çok teşekkür ediyorum. Allah lütfetti, bahşetti bütün doğal güzellikler insanlarımızın hizmetine sunmak için Kartepe’de hazır. Bizler sadece heyecanları dokunduracak böylesine önemli yöneticilere, büyüklerimize ihtiyaç var. Sayın Valim, bugün göreve başladığım ilk günkü heyecanı tekrar geri getirtti. Bugün gerçekten büyük bir motivasyon kaynağı oldunuz; ufkumuzu, heyecanımızı nüksettirdiniz ”dedi.