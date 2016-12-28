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Vali Güzeloğlu’ndan KTO’ya iade-i ziyaret

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Vali Güzeloğlu’ndan KTO’ya iade-i ziyaret
Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı ve yönetimine iade-i ziyarette bulundu.

Ziyarette Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can da hazır bulundu. Başkan Moralı, Meclis Başkanı Güngör Ayhan ve yönetim kurulu tarafından bina girişinde karşılanan Vali Güzeloğlu, ilçenin gelişimi adına yapılacak her çalışmaya destek olacaklarını söyledi.

 

BAŞARILAR DİLEDİ

Gelecek her günü asla zamanı verimsiz kullanmamak istediklerini dile getiren Güzeloğlu, “Bizim amacımız laf değil icraat yapmaktır. Körfez, ülkenin çok önemli bir ilçesi. Üretim kapasitesi, sahip olduğu zenginlikleri, Körfez’de devam eden yatırımlarımız, eğitim, sağlık, fiziksel alt yapı, insani yaşam kalitesi adına yapılan çalışmada şüphesiz hep sizinle doğrudan ilgili” dedi. Güzeloğlu, konuşmasının sonunda KTO’nun yeni başkanı Sibel Moralı ve ekibine de başarılar diledi.

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