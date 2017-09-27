Vali Hüseyin Aksoy’a ‘Hoş geldiniz’ forması

Kocaeli Birlikspor Kulüp Başkanı Erhan Yılmaz ve yönetimi, kısa süre önce göreve atanan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a ‘Hoş geldiniz’ ziyaretinde bulundu. Vali Aksoy, “Her zaman yanınızdayım” dedi

Kocaeli Birlikspor Kulüp Başkanı Erhan Yılmaz ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Ozan Keser, Zafer Şahin, Murat Koçver, Nevzat Bayram, Orhan Güzel, Bayram Oral, Abdullah Köse, Yahya Öztürk, Çetin Zerenoğlu, Faruk Karakuzuve İrfan Özkartal ile birlikte haziran ayında Diyarbakır Valiliği’nden kentimize atanan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Yılmaz ve yöneticilerini makamında kabul eden vali Aksoy’a üzerinde “Hüseyin Aksoy” yazılı kulübün41 numaralı kırmızı forması ve atkısı hediye edildi.

GENÇLER İÇİN ŞANS

Daha önce görev yaptığı il ve ilçelerdeki çalışmalarından dolayı çok sayıda takdirname ve teşekkür belgesi alan Vali Hüseyin Aksoy kulüp başkanı ve yöneticileriyle bir süre sohbet etti. Kulübü takip ettiğini belirten vali Aksoy kendi öz kaynaklarına yönelen ve üreten bir kulüp profilini gördüğünü, futbolun içinden gelen insanların kulüp yönetmesinin çocuklar ve gençler için şans olduğunu ve her zaman kulübün yanında olacağını söyledi.