Vali Hüseyin Aksoy'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesi bir mesaj yayınladı.

Vali Aksoy yayınladığı mesajda "Geleceğimizin teminatı sevgili çocuklar, eğitim ordumuzun değerli öğretmenleri ve değerli veliler; birlik ve beraberlik içerisinde yeni bir öğretim yılına daha başlamanın mutluluğunu ve heyecanını içindeyiz."

YOĞUN BİR SÜREÇ

Yaklaşık 368 bin öğrencimiz ve 23 bin öğretmenimiz, 8 Eylül 2017 Pazartesi günü çalacak ilk ders zili ile birlikte eğitim-öğretime başlayacak ve 8 Haziran 2018 Cuma günü çalacak olan son zile kadar yoğun bir sürecin içerisine girecektir.

HAYATIN TEMELİ

İnsan hayatında aileden sonra en önemli basamak olan okul; bireyi hayata hazırlayan, gelişme ve çağdaşlaşma çabalarını başarıya ulaştıran, eğitim imkanlarını sistemli bir şekilde sunan ve geleceğe ilişkin hedeflerine ulaştıracak olan bir eğitim yuvasıdır. Hayatımızın önemli aşamalarından biri olan eğitim hayatında göstereceğimiz başarı, birer yetişkin olarak yaşayacağımız hayatın temeli ve teminatı olacaktır.

EĞİTİM EN ÖNEMLİ ÖNCELİK

Eğitim, her zaman olduğu gibi günümüzde de en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Çünkü bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler, eğitim öğretim ihtiyaçlarını da çeşitlendirmekte, bunun sonucunda da toplumun eğitimden beklentilerini sürekli artırmaktadır.

BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Çok büyük değişimlerin yaşandığı, sistemlerin yarıştığı, öğretmenlik mesleğinin bilimselleşerek uzman öğretmen çizgisine geldiği, yöneticilerin liderlik özelliklerinin ön plana çıktığı, velilerin daha etkin görev almalarının gerektiği günümüzde, sorumluluk öncelikle yönetici ve öğretmenlerde olmasına rağmen sivil toplum örgütlerinin, okul aile birliklerinin, hayırseverlerin katkı ve katılımları şüphesiz büyük önem taşımaktadır.

GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI

Öğrenci sayısı bakımından diğer illere oranla büyük bir yoğunluk gösteren, coğrafi konumu, sanayi kenti oluşu, üniversiteleri ve sosyal-kültürel yapısı nedeniyle sürekli göç alan ilimizde, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda yeni okullar, derslikler ve diğer eğitim yatırımları kazandırılmış, ihtiyaç duyulan okullarımız onarılmış ve çocuklarımızın en güzel imkanlarla eğitimlerini sürdürmeleri için gerekli bütün tedbirler alınmıştır.

Bu manada katkısı olan herkese, özellikle ilimizde yaptırdıkları okul, derslik ve diğer yatırımlarla eğitime destek olan bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyorum.

Sevgili Öğrenciler;

Sizlerin daha güzel, daha sağlıklı, daha modern kurumlarda eğitim görmeniz için gerekli her türlü önlemleri alıyor ve almaya devam ediyoruz. Sizlerin de yeni öğretim yılında; öğretmenlerinizin öğrettiklerini özümsemenizi, bıkmadan, usanmadan, azim ve kararlılıkla, yeni bilgi ve beceriler kazanmanın verdiği mutlulukla, derslerinize çalışarak, başarılı olmanızı istiyoruz.

Sizlere güveniyor ve sizleri çok seviyoruz.

Değerli öğretmenler;

Şüphesiz eğitim-öğretimde en büyük görev ve sorumluluk sizlere düşmektedir. Sizlerin şefkatli ellerine teslim edilen çocuklarımızı, gençlerimizi; Türk Milleti’nin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, Cumhuriyetimizin temel niteliklerine sahip çıkan, her türlü zararlı alışkanlıklardan uzak, bilgili bireyler olarak yetiştireceğinize olan inancımız tamdır.

Çocuklarımız için gösterilen şefkat, gayret ve fedakarlık, ülkemize ve milletimize sahip çıkma adına yapılan en kutsal ve anlamlı bir görevdir.

Sizlere inanıyor, güveniyor ve başarılar diliyorum.

Değerli Veliler;

Çocuklarınızın daha iyi yetişmesi ve beklediğiniz başarıyı gösterebilmesi için öğretmenleri kadar sizlerin de görev ve sorumlulukları vardır.

Sadece onların maddi ihtiyaçlarını karşılamayı yeterli görmeyip, onlara iyi bir çalışma ortamının hazırlanmasından, meslek seçimine kadar birçok konuda rehberlik edip, destek olursanız başarılarını görmenin mutluluğunu yaşayacaksınız.

Yapılan bütün araştırmalar; çocukların iyi bir eğitim almasında, toplumun ve ülkenin beklentileri doğrultusunda yetişmesinde, öğretmenler kadar anne ve babaların da çok önemli katkılarının olduğunu göstermektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle; 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında geleceğimizin teminatı sevgili yavrularımızı fedakar öğretmenlerimize emanet ediyor, yeni eğitim-öğretim yılının başta sevgili öğrencilerimize ve ailelerine, bu onurlu mesleği temsil eden değerli öğretmenlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum.