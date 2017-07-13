Vali Hüseyin Aksoy’un makamı boş kalmıyor

İstanbul Beyoğlu Kaymakamı Osman Ekşi, Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı ve yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Trabzon Federasyonu Başkanı Dursun Çağlayan ve yönetim kurulu üyeleri, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve yönetim kurulu, Kocaeli Milliyetçi ve Muhafazakar İş Adamları Derneği (KOMİAD) Başkanı Gürcan Kolay ve yönetim kurulu, Bilişim ve Teknoloji Vakfı Başkanı, Kocaeli eski Milletvekili Eyüp Ayar, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kocaeli Dilovası Köseler Islah Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanı Haluk Sekban önceki gün Vali Aksoy’u ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dilediler.
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