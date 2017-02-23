Vali Işın, Bingöllülere misafir oldu

Kocaeli Bingöllüler Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aslen Bingöllü olan Ağrı Valisi Musa Işın’ı ağırladı.

Aslen Bingöllü olan Ağrı Valisi Musa Işın, Ağrı Valiliği ve Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) Kocaeli de yaşayan Ağrılı iş adamlarına yönelik cazibe merkezlerinin tanıtılması amacıyla düzenlenen toplantı için ilimize geldi.Kocaeli Bingöllüler Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin düzenlediği kahvaltı organizasyonda hemşerileriyle bir araya gelen Işın,” Memleketimizi unutmayalım ve kültürümüzü her yerde yaşatalım” dedi.

DOĞAN VE PROTOKOL ÜYELERİ KATILDI

Kocaeli Bingöllüler Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Değirmenci ve yönetimin ev sahipliğinde Seka Sahil 1 restoranda gerçekleşen programa Ağrı Valisi Musa Işın, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Ağrı Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Saim Alpaslan, Ağrı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, Kocaeli Büyükşehir Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar,Kocaeli Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, İzmit Belediye meclis üyesi Ersin Alpaslan, Ağrı Gazeteciler Cemiyet Başkanı Alaettin Aslan, Kocaeli Bingöllüler Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyeleri Ahmet Bukin, Mehmet Emin Kuş, Feytullah Ağar, Abdurrahman Kaya, Servet Akbaş, Şinasi Okuş, Hüseyin Sal, Emin Mısır, Mahmut Komaz, Ramazan Koçakelçi, Abdulbaki Demiralp ve davetliler katıldı.

DEĞİRMENCİ,”GURUR DUYUYORUZ”

Programda ilk olarak konuşma yapan Kocaeli Bingöllüler Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Değirmenci katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederken, Vali Işın’la hemşeri olmaktan dolayı gurur duyduklarını söyledi.

DOĞAN, “ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan,” Sayın valimize geldikleri için teşekkür ediyorum. Bizler Ağrı’ya gittik gördük. Böyle devlet adamlarımız olduğu sürece işimiz daha kolay. Bingöllü hemşerilerimizin bende yeri ayrı. Bingöl depremi olduğu gün ben milletvekiliydim. Deprem yaşamış bir kent olarak Bingöl’e gitmeye karar verdik. Sağlık Bakanımız Vecdi Gönül’e bir proje sunduk. O gün oradan elimizden geleni yaptık ve çok güzel bir projeyi hayata geçirdik. Dünyanın en büyük afetlerinde kurtarma ekipmanlarına ülkemiz sahip. Bunun en büyük ilham kaynağı Bingöl oldu. Bizler her zaman elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Oraların insanı olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

IŞIN, “BİNGÖL HER ZAMAN TERÖRÜN KARŞISINDA”

Ağrılı iş adamlarıyla birlikte düzenlenen toplantı vesilesiyle Kocaeli’ye geldiğini söyleyen Vali Işın, “Geliş amacımız yatırımlar olsa bile sosyal projelerle bunları destekleri ve hayata geçirilmesi en az yatırımlar kadar değerli ve önemlidir. Bingöllü hemşerilerimizle iftihar ediyoruz. Bingöl küçük bir şehir. Son yıllarda terörle anılıyor. Bingöl bu güne kadar hainlere teslim olmadı ve olmayacak. Bingöllü doğuda neyse batıda da odur. Bingöl’ün en ücra köyü dahi terörün karşısındadır ve t-vatanına bağlıdır. Bingöl’den geldiniz diye bağınızı kesmeyin. Gidin görün ev yapın. Çocuklarınız sizin geleneklerinizi bilmezse biz kültürümüzü kaybederiz. İslamın kendisi Türkiye’nin çimentosudur. Biz bunu muhafaza etmek zorundayız. Biz bu kültürü korursak geleceğimizi ve vatanımızı koruruz” dedi.

IŞIN, “BİZİM ÜLKEMİZDE ZARARLI OT BİTMEZ”

Türkiye güçlü bir ülke olduğu için çok çeşitli oyunlar oynandığını söyleyen Işın, “Biz islam şemsiyesi altında birleşiyoruz. Vatanımız bayrağımız kitabımız bir. Bu kadar birliktelik varken kimse bizi birbirimize düşüremeyecek. Bu şerefler bize yeter. Bizim ülkemizde zararlı ot bitmez. Biz bu zehirli otları biçeceğiz. Diyadin ilçemiz 25 yıldır PKK’nın elindeydi. İzmit Belediyemiz Diyadin Belediyesiyle kardeş belediye ilan edildi. 25 yılda yapılamayanı İzmit Belediyesi çok kısa bir sürede yaptı. Ülkenin bütünlüğü adına çok güzel hizmetler gerçekleştirildi. Başta belediye başkanımız Nevzat Doğan beyefendiye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bugünkü organizasyon için Dernek başkanımıza ve yöneticilerine teşekkür ederiz. Hepinizi Ağrı’ya bekliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı. Nurşah ŞAHİN