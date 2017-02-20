Vali’den Çayırova ve Dilovası Kaymakamlarına ziyaret

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Çayırova Kaymakamlığına atanan Mustafa Hotman ile Dilovası Kaymakamlığına atanan Mustafa Asım Alkan’a ziyarette bulundu

Vali Hasan Basri Güzeloğlu; Kaymakamlar ve Vali Yardımcıları Kararnamesi ile Ankara Vali Yardımcılığı görevinden Çayırova Kaymakamlığına atanan Mustafa Hotman ile Gaziantep Vali Yardımcılığı görevinden Dilovası Kaymakamlığına atanan Mustafa Asım Alkan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Kaymakam ve kurum müdürleri tarafından kapıda karşılanan Vali Güzeloğlu, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Kaymakamların geçmişteki birikim ve tecrübeleri ile Çayırova ve Dilovası’na güzel hizmetlerde bulunacaklarını belirterek, yeni görevlerinde başarılar diledi. Çayırova ve Dilovası Kaymakamları ise Vali Güzeloğlu’nu ilçelerinde ağırlamaktan büyük onur duydukları belirterek, nezaketlerinden dolayı teşekkür ettiler.