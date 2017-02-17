Vali’den şehit ailelerine ziyaret

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, eşi Ayşe Güzeloğlu ile birlikte Kayseri ve Fırat Kalkanı Harekatında şehit düşen askerlerin ailelere ziyarette bulundu.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu Kayseri’de vatani görevini yapmakta iken şehit olan Piyade Er Abdulsamet Özen ve Er Raşit Yücel’in aileleri ile Fırat Kalkanı harekatında şehit düşen Topçu Er Oğuzhan Demir’in ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında şehit ailelerinin hatırlarını soran ve taleplerini dinleyen Vali Güzeloğlu, ülkemizin birlik ve beraberliğini sağlamak yolunda canlarını veren aziz şehitlerimizi şükran ve minnet duyguları ile andıklarını belirterek her zaman şehit ailelerinin yanlarında olacaklarını ifade etti.