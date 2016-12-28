Vali’den Teknopark ziyareti

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Teknopark AŞ’şi ziyaret etti.

Ziyarette KOÜ Rektörü ve Teknopark AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü, KSO Başkan Yardımcısı Abdülkadir Decdeli ve KOTO yöneticilerinden Mehmet Akif Şen de katıldı. Rektör Hülagü, Teknopark’ta yapılan çalışmalar hakkında Vali Güzeloğlu’nu bilgilendirdi.

“ÖNCÜLÜK ETMELİYİZ”

Teknopark AŞ’de bulunan firmaları tek tek gezen Güzeloğlu, “Ülke olarak ekonomik gelişmemizi sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz. Kocaeli Üniversitesi, Türkiye’nin en güçlü ve köklü üniversitelerinden biri. Sanayi işbirliğinde öncülük ve modellik edecek üstünlüklere sahip. Türkiye’nin büyük yürüyüşüne katkı sunan Kocaeli, sanayinin yeni segmentinde ve bilgiye dayalı üretim boyutunda Türkiye’de örnek ve model bir öncülük taşımak zorunda” dedi.

“KARARLILIK SEVİNDİRDİ”

Ziyarette Teknopark’ın gündeminde olan projeleri ve gelecek ile ilgili hedeflerini paylaşan. Güzeloğlu, “Burada gördüklerimden çok mutlu oldum. Daha iyisini ve ötesini hedeflemek kararlılığı beni ayrıca mutlu etti. Bu çalışma için gayret sunan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.