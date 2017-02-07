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Valilik Konağı yıkılacak!

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Valilik Konağı yıkılacak!
İzmit Belediyesi Şubat dönemi meclis toplantısı Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan başkanlığında yapıldı.

Başkan Doğan, meclis toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada Valilik Konağı’nın yıkılacağını söyledi. Doğan, “uzun zamandır vali konağının yıkılması konusunda çalışma yapıyorduk. Sağ olsun sayın valimiz de konuyla olumlu bakıyor. Burasını yıkıp Tarih Koridor’una dahil edeceğiz. Valiliğe de yeni konak yapacağız” dedi. Toplantıda Kültür Tepesi Cephe iyileştirmeyle ilgili teklifin detaylı görüşülmek üzere ilgili komisyona gönderilmesi kararlaştırıldı. Meclis toplantısında İzmit Belediyesi’ne ait hasta nakil aracının Gümüşhane Belediyesi’nin bedelsiz olarak verilmesi kabul edildi. Bir sonraki meclis toplantısının 7 Mart Salı günü saat 15.00 de yapılması kararlaştırıldı.

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