Başkan Doğan, meclis toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada Valilik Konağı’nın yıkılacağını söyledi. Doğan, “uzun zamandır vali konağının yıkılması konusunda çalışma yapıyorduk. Sağ olsun sayın valimiz de konuyla olumlu bakıyor. Burasını yıkıp Tarih Koridor’una dahil edeceğiz. Valiliğe de yeni konak yapacağız” dedi. Toplantıda Kültür Tepesi Cephe iyileştirmeyle ilgili teklifin detaylı görüşülmek üzere ilgili komisyona gönderilmesi kararlaştırıldı. Meclis toplantısında İzmit Belediyesi’ne ait hasta nakil aracının Gümüşhane Belediyesi’nin bedelsiz olarak verilmesi kabul edildi. Bir sonraki meclis toplantısının 7 Mart Salı günü saat 15.00 de yapılması kararlaştırıldı.
- BIST 87.746
- Altın 147,462
- Dolar 3,7271
- Euro 3,9696
- Kocaeli : 17 °C
- İstanbul : 15 °C
- Sakarya : 17 °C
- Valilik Konağı yıkılacak!
- Evden kokular gelince öldüğü anlaşıldı
- Sefa Sirmen cezaevinden çıktı!
- Doğan'ın projesinden CHP'nin haberi yokmuş
- DSP'de bir günde 2 vefat!
- Büyükşehir, 15 konutu satışa çıkarıyor
- Zehir satıcısı polisten kaçamadı!
- 1 milyon kişiye kredi ve hibe fırsatı var
- Öğretmenlere kötü haber... "Şubat'a yetişmez"
- Başkan Baran’dan nikah mesaisi
- AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan: Muhalefet çaptan düşmeye başladı
- Polis ekipleri, okul önlerinde!
- Kültür sanat faaliyetleri hız kesmiyor
- DER-MEK usta öğreticisi bronz madalya aldı
- Ellibeş’ten Ana Kucağı Kreşi’ne ziyaret
Valilik Konağı yıkılacak!
İzmit Belediyesi Şubat dönemi meclis toplantısı Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan başkanlığında yapıldı.
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Valilik Konağı yıkılacak!İzmit Belediyesi Şubat dönemi meclis toplantısı Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan başkanlığında yapıldı.
Sefa Sirmen cezaevinden çıktı!İZGAZ şebekesinin yapımı sırasında görevi kötüye kullanmak suçundan tutuklanarak Kandıra Cezaevi’ne konan Sefa Sirmen tahliye oldu.
Doğan'ın projesinden CHP'nin haberi yokmuşİzmit Belediyesi Başkanı Nevzat Doğan tarafından basınla paylaşılan Gültepe'de konut projesinden CHP'li meclis üyelerinin haber yokmuş.
Öğretmenlere kötü haber... "Şubat'a yetişmez"Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin, "Öğretmen ataması olacaksa da şubat ayına yetişmez. Atama için kamu kadrolarına dağıtım yapılmadı." dedi.
Başkan Baran’dan nikah mesaisiKörfez Belediye Başkanı İsmail Baran, bir ömür için ‘evet’ diyen çiftlerin mutluluğuna ortak oldu, nikahlarını kıydı.
SİNEMALAR
- Vizyonda 4 yeni film var!İzmit sinemalarında bu hafta 2’si animasyon 2’si yabancı olmak üzere 4 yeni film vizyona girdi.
- İzmit Sinemalarından bu hafta, vizyonda 3 yeni film varVizyona bu hafta Vezir Parmağı, Cesur Kahraman ve Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü adlı 3 yeni film giriyor.
- İzmit sinemalarında bu hafta: 5 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu hafta 2 yerli, 1 yabancı, 2 de animasyon olmak üzere 5 yeni film vizyona girdi.
- İzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 3 yeni filmİzmit sinemalarında bu hafta 2 yabancı ve 1 yerli olmak üzere 3 yeni film vizyona girdi.
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- Sağlıklı yaşamın 10 anahtarıSağlık Bakanı Recep Akdağ Türkiye’de üç kişiden birinin obez olduğunu açıkladı.
- Mikrobiyomun düzeltilmesi için 6 tavsiyeBağırsakta yaşayan bakterilerden oluşan mikrobiyomun insan sağlığı açısından önemine sık sık değiniyoruz.
- K2 VitaminiYeni kavranan K2 Vitaminiyle ilgili bilmemiz gerekenleri Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın sizler için hazırladı, Nurçin Çağlar da özetledi ve düzenledi.
- Kilo verememenin 8+4 nedeni!Karatay Diyeti’ne başlayan birçok kişi çok rahat bir biçimde kilo verdiğini belirtirken bazı kişiler de Karatay Diyeti’ni uyguladıkları halde kilo veremediğini dile getiriyor.
- Kent genelinde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı
- Beyaza bürünen Türkiye havadan görüntülendi
- Felaketin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı!
- Köy yolları yaz-kış ayrı güzel
12345678
- Yavuzspor maça yetişebilmek için taksi tuttu!
- Dehşet anları kameralara yansıdı!
- Engelli kız, tekerlekli sandalyesini kızak yaptı
- Körfez'deki feci kaza kameralara yansıdı!
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim