  • BIST 88.595
  • Altın 148,259
  • Dolar 3,7125
  • Euro 3,9705
  • Kocaeli : 7 °C
  • İstanbul : 5 °C
  • Sakarya : 7 °C

Van az atıyor, az yiyor

»
Van az atıyor, az yiyor
Yarın Kocaelispor’u konuk edecek olan 3.Lig 1.Grup ekibi Van Büyükşehir Belediyespor, az gol atan ve az da gol yiyen bir takım olarak dikkat çekiyor.

Kırmızı Siyahlılar 22 maçta 22 gol attı ve kalesinde ise 20 gol gördü

 

SÜPER LİG’DE KENTİNİ TEMSİL ETTİ

Doğunun güzide temsilcisi, bir dönem en üst ligde kentini temsil eden Van Büyükşehir Belediyespor, 3. Lig 1. Grup’un en az gol atan gol atan takımlarından birisi. Maç başına ortalama 1 gol atan Kırmızı Siyahlılar 22 maçta rakip fileleri 22 kez havalandırırken, kalesinde ise 20 gol gördü.

 

SANCAKTEPE’DEN SONRA

Grubun Manavgat, Kartal ve Erzincan’dan sonra en az gol atan 4. takımı olan ev sahibi ekip sadece bir maçta 3 gol birden atmış ve Altay’ı deplasmanda 3-2 mağlup etmişti. Devre arasında 5 futbolcu transferi yapan Van’da Serkan Silan attığı 7 golle takımının en golcü ismi. Van ekibi her ne kadar az gol atsa da 20 golle, 10 gol yiyen Sancaktepe’nin ardından ligin en az gol yiyen ikinci takımı olarak öne çıkıyor.

 

NAMIK ALTUNSOY ÇALIŞTIRIYOR

22 maçın 10’unda rakiplere gol izni vermeyen Van BŞB en farklı yenilgisini 3. haftada Karacabey Birlik deplasmanında 5-0’lık skorla elde etti. Kartalspor’a da deplasmanda 3-1 yenilen Van temsilcisi diğer hiçbir maçta kalesinde 90 dakikada 3 gol birden görmedi. Son 6 maçta kalesinde sadece 2 gole izin veren Van Büyükşehir’i alt liglerin önemli teknik adamlarından Namık Altunsoy çalıştırıyor. Sahasında sadece 1 kez yenilen Van temsilcisi tek yenilgisini düşme hattında yer alan Kartalspor’dan 3-1’lik skorla aldı. Erdem ÖVÜÇ

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bahçeşehir’e Yelda yetti09 Şubat 2017 Perşembe 09:41
  • Mimar Sinan, Kolordu’yu affetmedi09 Şubat 2017 Perşembe 09:38
  • Körfez derbisi İmam Hatip’in09 Şubat 2017 Perşembe 09:30
  • Adem Başoğlu sürprize izin vermedi09 Şubat 2017 Perşembe 09:25
  • Çayırova Mustafa Necati turladı09 Şubat 2017 Perşembe 09:21
  • Pakmaya’ya DEMİR ağır geldi!09 Şubat 2017 Perşembe 09:18
  • Çayırova İmam Hatip plaka yazdırdı09 Şubat 2017 Perşembe 09:15
  • Başiskele İmam Hatip yarı finalde!09 Şubat 2017 Perşembe 09:09
  • Sen güreşi bıraksan da güreş seni bırakmayacak Ziya Hoca!08 Şubat 2017 Çarşamba 10:43
  • Spor Lisesi’ne YILDIRIM düştü!08 Şubat 2017 Çarşamba 09:58
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim