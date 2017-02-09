Van az atıyor, az yiyor

Yarın Kocaelispor’u konuk edecek olan 3.Lig 1.Grup ekibi Van Büyükşehir Belediyespor, az gol atan ve az da gol yiyen bir takım olarak dikkat çekiyor.

Kırmızı Siyahlılar 22 maçta 22 gol attı ve kalesinde ise 20 gol gördü

SÜPER LİG’DE KENTİNİ TEMSİL ETTİ

Doğunun güzide temsilcisi, bir dönem en üst ligde kentini temsil eden Van Büyükşehir Belediyespor, 3. Lig 1. Grup’un en az gol atan gol atan takımlarından birisi. Maç başına ortalama 1 gol atan Kırmızı Siyahlılar 22 maçta rakip fileleri 22 kez havalandırırken, kalesinde ise 20 gol gördü.

SANCAKTEPE’DEN SONRA

Grubun Manavgat, Kartal ve Erzincan’dan sonra en az gol atan 4. takımı olan ev sahibi ekip sadece bir maçta 3 gol birden atmış ve Altay’ı deplasmanda 3-2 mağlup etmişti. Devre arasında 5 futbolcu transferi yapan Van’da Serkan Silan attığı 7 golle takımının en golcü ismi. Van ekibi her ne kadar az gol atsa da 20 golle, 10 gol yiyen Sancaktepe’nin ardından ligin en az gol yiyen ikinci takımı olarak öne çıkıyor.

NAMIK ALTUNSOY ÇALIŞTIRIYOR

22 maçın 10’unda rakiplere gol izni vermeyen Van BŞB en farklı yenilgisini 3. haftada Karacabey Birlik deplasmanında 5-0’lık skorla elde etti. Kartalspor’a da deplasmanda 3-1 yenilen Van temsilcisi diğer hiçbir maçta kalesinde 90 dakikada 3 gol birden görmedi. Son 6 maçta kalesinde sadece 2 gole izin veren Van Büyükşehir’i alt liglerin önemli teknik adamlarından Namık Altunsoy çalıştırıyor. Sahasında sadece 1 kez yenilen Van temsilcisi tek yenilgisini düşme hattında yer alan Kartalspor’dan 3-1’lik skorla aldı. Erdem ÖVÜÇ