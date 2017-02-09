Van maçına da aynı kadro

Van Büyükşehir Belediyespor ile oynanacak olan mücadelede 4-0 kazanılan Erzin Belediyespor maçının kadrosunu sahaya süreceği tahmin ediliyor.

YILDIZ’IN ARKASI SAĞLAM

Takım savunması dirençli olan rakibi karşısında 4-5-1 sistemi ile sahaya dizileceği düşünülen Kocaelispor’da kalede Can Emre, savunmada Kadir Gezer, Ali Keten, Murat Başak ve Kadir Öge, önlerinde Mesut ve Mert, solda Hamza, sağda Burak Özbakır, forvet arkasında Sefa ve ileride ise Oğuzhan tertibi ile sahaya çıkması, Sinan, Şenol, Burak Süleyman ve İshak gibi ofans hattında skoru değiştirebilecek meziyetteki futbolcuların ise hamle oyuncusu olarak forma bekleyeceği tahmin ediliyor.