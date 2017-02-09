Van maçının 18 kişilik kadrosu belli oldu

Cumartesi günü deplasmanda Van Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor, maç kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Ümit Metin Yıldız, geçen haftaki Erzin maçının 18’inden değişiklik yapmadı.
Van Büyükşehir Belediyespor takım kadrosu
Hamza Mutlu
Murat Soner Başak
Kadir Öge
Kadir Gezer
Kemalcan Aydemir
Ali Keten
Mert Yavuz
Sefa Narin
Şenol Yıldırım
Mesut Özdemir
Özgür Sürekçi
Burak Özbakır
Burak Süleyman
Oğuzhan Türkmen
Sinan Pektemek
İshak Kurt
Kılıç Arslan Kopuz
Can Emre Yücel