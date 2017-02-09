Van maçının 18 kişilik kadrosu belli oldu

Cumartesi günü deplasmanda Van Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor, maç kadrosu belli oldu.

Cumartesi günü deplasmanda Van Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor, maç kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Ümit Metin Yıldız, geçen haftaki Erzin maçının 18’inden değişiklik yapmadı. Van Büyükşehir Belediyespor takım kadrosu Hamza Mutlu Murat Soner Başak Kadir Öge Kadir Gezer Kemalcan Aydemir Ali Keten Mert Yavuz Sefa Narin Şenol Yıldırım Mesut Özdemir Özgür Sürekçi Burak Özbakır Burak Süleyman Oğuzhan Türkmen Sinan Pektemek İshak Kurt Kılıç Arslan Kopuz Can Emre Yücel