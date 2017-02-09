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Van maçının 18 kişilik kadrosu belli oldu

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Van maçının 18 kişilik kadrosu belli oldu
Cumartesi günü deplasmanda Van Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor, maç kadrosu belli oldu.

Cumartesi günü deplasmanda Van Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor, maç kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Ümit Metin Yıldız, geçen haftaki Erzin maçının 18’inden değişiklik yapmadı.

 

Van Büyükşehir Belediyespor takım kadrosu

Hamza Mutlu

Murat Soner Başak

Kadir Öge

Kadir Gezer

Kemalcan Aydemir

Ali Keten

Mert Yavuz

Sefa Narin

Şenol Yıldırım

Mesut Özdemir

Özgür Sürekçi

Burak Özbakır

Burak Süleyman

Oğuzhan Türkmen

Sinan Pektemek

İshak Kurt

Kılıç Arslan Kopuz

Can Emre Yücel

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