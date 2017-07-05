Van merkezli DEAŞ operasyonu: 25 gözaltı

Van merkezli DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, bugün Van Emniyet Müdürlüğü koordinesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik Ağrı, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bingöl, Adıyaman, Denizli ve Mardin olmak üzere 9 ayrı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon neticesinde 25 şahıs yakalanırken, işlemlerinin devam ettiği belirtildi.