Van yolcusu kalmasın

Cumartesi Van Büyükşehir Belediyespor ile zorlu bir maça çıkacak olan Kocaelispor’da yolculuk yarın.

15:55 uçağı ile Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan Van’a hareket edecek olan kafile, Van Şahraman Otel’de kampa girecek ve maç saatini bekleyecek. Cumartesi 13.00’da başlayacak olan maçın ardından 18.25 uçağı ile Kocaeli’ye hareket edecek olan Kocaelispor kafilesi, Sabiha Gökçen Havaalanı’na inecek.