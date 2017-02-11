Van'da büyük şansı teptik "2-1"

Kocaelispor, deplasmanda Vanspor ile karşı karşıya geldi. Maçı duran toptan yediği 2 golle 2-1 kaybeden Kocaelispor, rakiplerin puan kayıpları verdiği haftada avantajı değerlendiremedi.

Van’da donduk kaldık! “1-2”

Kocaelispor Van’dan eli boş döndü. Öne geçtiği maçta kalesinde duran toptan 2 gol gören Yeşil Siyahlılar son 25 dakikayı 10 kişi oynadığı maçı 2-1 kaybetmekten kurtulamadı.

ÖNE GEÇTİK, AMA..?

Altı buz ile kaplı son derece ağır bir zeminde oynanan maçta öne geçen taraf Kocaelispor’du. 16’da kazanılan serbest vuruşu Kadir Öge kullandı, Oğuzhan kafa vuruşu ile fileleri havalandırdı. 38’de rakibin beraberlik golü geldi. Ceza sahasının hemen dışından kullanılan serbest vuruşu kullanan Serkan Silan, Can Emre’nin sağından beraberlik golünü buldu. İlk yarıda başka gol olmadı.

MESUT KIRMIZI KART GÖRDÜ

Kocaelispor 2. yarıya iyi başladı. 48’de Kadir Gezer’in ortasında Oğuzhan’ın şutu soldan az farkla auta çıktı. 56’da Oğuzhan kaleci Okan ile karşı karşıya kaldı ancak Okan’ı geçemedi. Ev sahibi ekip 64’de öne geçti. Sağ kanattan kullanılan kornerde topa kafa ile vuran Gürol, Can’ın solundan topu ağlara gönderdi. 5 dakika sonra ise Mesut ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

HAKEM KORKTU

Kalan sürede Van ekibi zaman geçirmek için birbiri ile yarıştı. Maç boyunca Kocaelisporlu futbolcuları biçen, rakibin sertliğine izin veren ve Yeşil Siyahlı futbolcuların oyundan düşmesi için her şeyi yapan Vanlı futbolcuları sadece izleyen Hakem Adem Sarıtaş cesur bir maç yönetemedi. Maçı 2-1 kaybeden Kocaelispor 39 puanda kaldı. Sancaktepe’nin kaybettiği haftada, Ankara Demir ile Çorum’un, Tekirdağ ile Kızılcabölük’ün berabere kaldığı haftada Kocaelispor avantajını kaybetti. Temsilcimiz hafta arasında Manavgatspor’u konuk edecek.

Erdem ÖVÜÇ - VAN

VAN BŞB:2

KOCAELİSPOR:1

HAKEMLER: Adem Sarıtaş*, Yavuz Bahadır Ordu**, Emre Alagöz

STAT: VAN ATATÜRK

VAN BŞB

29 OKAN KARABULUT**

4 GÜROL KARATAŞ**

27 İSMAİL TÜRKASLAN**

8 ALİ KURT***

23 GÖKHAN ÖZTÜRK**

34 NİHAT YILMAZ**

49 MEHMET ŞİRİN SOYDAN**

(Dk. 46 ABDULLAH TEMİRCAN*)

65 MEDENİ BİNGÖL**

12 SALİH TUNAR***

26 EMRE AKTAŞ**

(Dk.88 UĞUR YAĞMAKAN?)

77 SERKAN SİLAN***

YEDEKLER

1 SERKAN TUNAR

15 EMRAH AKŞİT

70 HALİL İBRAHİM YAZĞILI

7 ORHAN PALA

11 AKIN AÇIK

KOCAELİSPOR

1 CAN EMRE YÜCEL**

2 KADİR GEZER**

3 KADİR ÖĞE**

4 MURAT SONER BAŞAK**

8 SEFA NARİN**

12 MESUT ÖZDEMİR**

(Dk. 46 BURAK SÜLEYMAN*)

41 HAMZA MUTLU**

50 ALİ KETEN**

61 BURAK ÖZBAKIR**

6 MERT YAVUZ**

(Dk. 65 SİNAN PEKTEMEK*)

7 OĞUZHAN TÜRKMEN

YEDEKLER

53 KILIÇARSLAN KOPUZ

5 KEMAL CAN AYDEMİR

9 İSHAK KURT

17 ÖZGÜR SÜREKÇİ

62 ŞENOL YILDIRIM

GOLLER: Dk. 38Serkan, Dk. 64 Gürol (Van) Dk. 16 Oğuzhan

SARI KARTLAR: Mesut, Hamza (Kocaelispor), Gürol, Serkan, İsmail (Van)

KIRMIZI KART: Dk. 69 Mesut (Kocaelispor)

ÇOK SERT OYNADILAR

Kocaelispor, Van Büyükşehir maçında sertliklerle karşılaştı. Rakip takım futbolcuları, özellikle Kaptan Hamza ve Kadir Öge’ye oldukça sert fauller yaptı. Van ekibi saha ve seyircisi önünde ve 1700 metre rakımın da avantajı ile Kocaelispor’u saha içinde yıldırmak için her şeyi yaptı.

KAPTAN KORKUTTU

Kocaelispor’da Teknik Direktör Ümit Metin Yıldız tahmin edildiği gibi Van karşısına Erzin maçının kadrosunu sahaya sürdü. Maçtan 1 gün önce Kaptan Hamza’nın ağrılarının artması endişelendirdi ancak sağlık ekibinin çabaları ile Hamza sahaya 11’de çıktı. Yeşil Siyahlılar kalede Can, savunmada Gezer, Öge, Başak ve Keten, önlerinde Mert ve Mesut, solda Hamza, sağda Özbakır, forvet arkasında Sefa ve ileride ise Oğuzhan tertibi ile sahaya dizildi. İkinci yarının başında Özbakır, yerini Süleyman’a bıraktı.

3 OTOBÜS İLE KARŞILADILAR

Van Büyükşehir Belediyespor taraftar sorumluları, uçakla Van deplasmanı yapan Kocaelisporlu taraftarları 3 otobüs ile karşıladı. Uçaktan inen Yeşil Siyahlılar hızlı bir şekilde Van taraftarının sağladığı otobüslere alındı ve havaalanına yaklaşık 15 dakika uzaklıktaki Van Atatürk Stadı’na götürüldü.

HAVA FENA DEĞİLDİ

Kocaelispor kafilesi akşam 17.45 sularında Van’a indi. Kafileyi buz gibi bir hava karşıladı. 1 derecelik sıcaklıkta ve açık bir hava ile karşılaşan Kocaelispor, dünkü maçı -2 derecelik sıcaklıkta oynadı ancak hava sıcaklığı taraftarı ve futbolcuları çok olumsuz etkilemedi.

VAN ATATÜRK DOLDU

Kocaelispor, gittiği tüm deplasman maçlarında olduğu gibi Van’da da dolu tribünler gördü. Binler, ilk 5 içinde yer alan iki takımın mücadelesini izlemek üzere Van Atatürk Stadı’na adeta akın etti. Kırmızı Siyahlılar maç öncesinde Kocaelispor’a sevgi gösterisinde bulundular ve Kocaelisporlu futbolcuları tribüne çağırdılar. Maç içinde de iki takım taraftarları arasındaki dostluk devam etti ve “Anadolu” sesleri tribünlerde inledi.

DEĞİŞİK BİR ZEMİN

Kocaelispor – Van BŞB maçının oynadığı Van Atatürk Stadı’nın zemini oldukça ilginçti. Soğuktan yandığı için sararan çimlerin üzerinde oynanan zorlu mücadelede zemin maç öncesi düzdü. Ancak zaman ilerledikçe yumuşak zemin üzerindeki oyun zemini futbol oynanmaz hale getirdi. Genel olarak değerlendirildiğinde altında buz birinkintileri olan saha zemininde futbolcular büyük bir zorluk yaşadı.

SIKI GÜVENLİK

Kocaelispor’un en uzak deplasmanı olan Van’da emniyet güçleri stat içi ve etrafında kuş uçurtmadı. Çevik kuvvet eşliğinde stada gelen Yeşil Siyahlılar saat 11.15 gibi stada vardı ve 12.00 gibi ısınmalara başladı. Saha içinde yetkili olmayan hiç kimseye izin verilmedi.

FUTBOLCULARDAN HOŞGELDİNİZ MESAJI

Van Büyükşehir Belediyesporlu futbolcular maç öncesi, Kocaeli’den maçı takip etmeye gelen basın mensuplarını, Kocaelisporlu teknik ekip ve futbolcuları “Hoş geldiniz” diyerek karşıladı. İki takımda da daha önce bir arada futbol oynayan bazı futbolcular hasret giderirken, “İyi olan kazansın mesajı” verildi.

DAKİKALAR...

0' Maç başladı!

İlk 10 dakikada iki takımda kontrollü futbolu tercih ediyor. Ağır zeminde ayakta durmaya çalışan futbolcular ilk dakikalarda pozisyon bulmakta zolruk çekiyor.

11' Sefa Narin kendi sahasından kaptığı topla rakip sahaya sokuldu pas vermekte geç kalınca savunma araya girdi. Sefa, pası verbilseydi iki Kocaelisporlu golle burun buruna gelecekti.

12' Hızlı gelişen Vanspor atağında rakip futbolcu kaleci Can'la karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top, sol çaprazdan auta çıktı.

15' Kocaelispor 1-0 öne geçti. Yeşi Siyahlılarda Sefa Narin, rakip yarı sahası ortalarında düşürüldü. Kocalispor serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşu Kadir Öge kullandı. Yapılan ortaya Oğuzhan çok iyi yükseldi ve kafaya topu ağlara gönderdi.

22'Vanspor mutlak bir gol kaçırdı. 22. dakikada sağ kanattan yapılan ortada karanvol oldu. Boşta kalan topu Can Emre son anda kontrol etti.

26' Kocaelispor tehlikeli oldıu. Hamza'nın düşürülemesiyle kazanılan serbest vuruşu Sefa kullandı. Sefa'nın ceza sahası dışından çektiği şut soldan az farkla dışarı çıktı.

28' Vanspor, çok tehlikeli bir atak geliştirdi. Emre Aktaş yakın mesafeden topu Kocaelispor kalesine gönderemedi.

38' Vansporlu Serkan, yaklaşık 25 metreden kullandığı serbest vuruşla topu ağlarımıza gönderdi.

45' Mesut sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

45+' İlk yarı sona erdi

46' İkinci yarı başladı

Kocaelispor'da ikinci yarıda Burak Özbakır'ın yerine Burak Süleyman oyunda

48' Kocaelispor ikinci yarıya hızlı başladı.Kadir Gezer'in ortasında Oğuzhan'ın vuruşu az rakla dışarı çıktı.

55' Rakibi eksik yakalayan Kocaelispor'da Mert Yavuz geç kalınca pasını veremedi. Maçı yaklaşık 7 bin dolayı Vanlı taraftar izlerken Kocaelispor da 100 taraftarıyla takımına destek veriyor.

56. Kocaelispor mutlak bir gol kaçırdı. Savunma arkasına sarkan Oğuzhan Türkmen kaleci Okan ile karşı karşıya kaldı. Oğuzhan'ın plase vuruşunu kaleci son anda çıkardı.

Kullanılan kornerde Gürol Karataş kafayla topu ağlara gönderdi. Van, 2-1 öne geçiyor...

KIRMIZI KART: 70. dakikada Kocaelispor Mesut'ın 2. sarı karttan kırmızı görmesiyle 10 kişi kaldı

Kocaelispor 10 kişi kaldıktan sonra da Van kalesine çok adamla gelmeye çalışıyor. Teknik adam Ümit Metin Yıldız, Sinan'ı oyuna alarak forveti 3'ledi.

77' Kocaliespor kalesi önemli bir tehlike atlattı. Kaleci Can ile karşı karşıya kalan Emre'nin şutu az farkla dışarı çıktı.

90+ 90 dakika sona erdi

İŞTE İLK 11'LER

Van Büyükşehir Belediyespor’un ilk 11’i

Okan Karabulut

Gürol Karataş

Ali Kurt

Salih Tunar

Gökhan Öztürk

Emre Aktaş

İsmail Türkaslan

Nihat Yılmaz

Mehmet Şirin Soydan

Medeni Bingöl

Serkan Silan

Yedekler:

Serkan Tunar

Orhan Pala

Akın Açık

Emrah Akşit

Abdullah Temircan

Halil İbrahim Yazğılı

Uğur Yağmakan

Kocaelispor’umuzun ilk 11’i

Can Emre Yücel

Kadir Gezer

Kadir Öge

Murat Soner Başak

Mert Yavuz

Oğuzhan Türkmen

Sefa Narin

Mesut Özdemir

Hamza Mutlu

Ali Keten

Burak Özbakır

Yedekler:

Kılıç Arslan Kopuz

Kemal Can Aydemir

İshak Kurt

Burak Süleyman

Sinan Pektemek

Özgür Sürekçi

Şenol Yıldırım