Van’ın forveti Berkay cezalı

Kocaelispor’un Cumartesi günkü rakibi Van Büyükşehir Belediyespor’un en golcü iki isminden birisi Berkay Yüksel, Bayburt maçında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.

Kocaelispor’un Cumartesi günkü rakibi Van Büyükşehir Belediyespor’un en golcü iki isminden birisi Berkay Yüksel, geride bıraktığımız haftadaki Bayburt maçında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Berkay, Kocaelispor karşısında sahadaki yerini alamayacak.

İLK MAÇTA BİZİ ZORLADI

Berkay bu sezon 2-1 kazanılan Kütahya, 1-0 kazanılan Bayburt, 3-2 kazanılan Altay, 1-1 biten Çorum, 2-0 kazanılan Beyberbeyi ve yine 2-0 kazanılan Karacabey maçlarında fileleri havalandırmıştı. Berkay, sezonun ilk yarısında 0-0 sona eren Kocaelispor maçında sahaya 11’de çıkmış ve 90 dakika boyunca ortaya koyduğu etkili performans ile dikkat çekmişti. Van ekibinin en golcü ismi ise 33 yaşındaki 7 gollü Sekan Silan.