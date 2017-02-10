Van’ın sahasında bileği 1 kez büküldü

Sezona iyi bir giriş yapamayan ancak son haftalardaki çıkışı ile dikkat çeken Van Büyükşehir Belediyespor’un bileği sahasında bu sezon sadece 1 kez büküldü.

Topladığı 36 puanın 22’sini sahasında elde eden Kırmızı Siyahlılar, 11 iç saha maçında 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 11 iç saha maçında rakip kalelere 12 gol atan Van temsilcisi 6 kez topu filelerinden çıkardı. Sancaktepe ve Çorum’un ardından iç sahadaki en iyi 3. takım olan Van Büyükşehir tek mağlubiyetini Kartalspor’dan 3-1’lik skorla aldı. Van BŞB’nin iç saha performansı: Kütahyaspor: 2-1 Bayburt: 1-0 Van BŞB: 1-3 Çorum Bel: 1-1 Kozan Bel: 1-0 Beylerbeyi: 2-0 Gölcükspor: 1-1 Ankara Demir: 0-0 Erzin Bel: 1-0 Manavgatspor: 0-0 Karacabey: 2-0 Toplam: 11 maç, 6 galibiyet, 4 beraberlik, 1 yenilgi