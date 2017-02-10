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Van’ın sahasında bileği 1 kez büküldü

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Van’ın sahasında bileği 1 kez büküldü
Sezona iyi bir giriş yapamayan ancak son haftalardaki çıkışı ile dikkat çeken Van Büyükşehir Belediyespor’un bileği sahasında bu sezon sadece 1 kez büküldü.

Topladığı 36 puanın 22’sini sahasında elde eden Kırmızı Siyahlılar, 11 iç saha maçında 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 11 iç saha maçında rakip kalelere 12 gol atan Van temsilcisi 6 kez topu filelerinden çıkardı. Sancaktepe ve Çorum’un ardından iç sahadaki en iyi 3. takım olan Van Büyükşehir tek mağlubiyetini Kartalspor’dan 3-1’lik skorla aldı.

 

Van BŞB’nin iç saha performansı:

Kütahyaspor: 2-1

Bayburt: 1-0

Van BŞB: 1-3

Çorum Bel: 1-1

Kozan Bel: 1-0

Beylerbeyi: 2-0

Gölcükspor: 1-1

Ankara Demir: 0-0

Erzin Bel: 1-0

Manavgatspor: 0-0

Karacabey: 2-0

Toplam: 11 maç, 6 galibiyet, 4 beraberlik, 1 yenilgi

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