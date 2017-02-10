Van’ın sahasında bileği 1 kez büküldü

Topladığı 36 puanın 22’sini sahasında elde eden Kırmızı Siyahlılar, 11 iç saha maçında 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 11 iç saha maçında rakip kalelere 12 gol atan Van temsilcisi 6 kez topu filelerinden çıkardı. Sancaktepe ve Çorum’un ardından iç sahadaki en iyi 3. takım olan Van Büyükşehir tek mağlubiyetini Kartalspor’dan 3-1’lik skorla aldı.
Van BŞB’nin iç saha performansı:
Kütahyaspor: 2-1
Bayburt: 1-0
Van BŞB: 1-3
Çorum Bel: 1-1
Kozan Bel: 1-0
Beylerbeyi: 2-0
Gölcükspor: 1-1
Ankara Demir: 0-0
Erzin Bel: 1-0
Manavgatspor: 0-0
Karacabey: 2-0
Toplam: 11 maç, 6 galibiyet, 4 beraberlik, 1 yenilgi