Vanlılar Derneği’nden tüm dernekleri buluşturan etkinlik

Dilovası Dernekler Federasyonu çatısı altındaki derneklerin kaynaşması adına Dilovası Vanlılar Derneği tarafından mangal partisi düzenlendi

Dilovası Vanlılar Derneği önceki gün Dernekler Federasyonu’na bağlı derneklere mangal keyfi yaşatarak geleneksel hale getirilmesi planlanan programların startını verdi. Dilovası Vanlılar Dernek Başkanı Ahmet Turak ve dernek yöneticilerinin organize ettiği program Dilovası’nın Tavşancıl Sahilinde gerçekleştirildi. Ahmet Turak; katılım sağlayan bütün dernek başkanları ve yöneticilerine teşekkür ederek bu tür etkinliklerin Dilovası Dernekler Federasyonu çatısı altındaki derneklerin kaynaşması ve daha fazla bir araya gelmelerini sağlamak için atılan bir adım olduğunu söyledi.