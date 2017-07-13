Vanlılar ‘Yayla Şenliği’nde' buluşuyor

Van Dernekler Federasyonu’nun pazar günü gerçekleştireceği 12. Geleneksel Yayla Şenliği’ne tüm Kocaelililer davetli

Van Dernekler Federasyonu’nun 16 Temmuz Pazar günü İstanbul Arnavutköy İmrahor mesire alanında gerçekleştireceği 12. Geleneksel Yayla Şenliği’nde Vanlılar bir araya gelecek. Her sene geleneksel olarak düzenlenen Yayla Şenliği’ne başta İstanbul olmak üzere ilimizden de katılım sağlanacak. Yöresel sanatçıların şarkı söyleyip yöresel oyunların oynanacağı bu büyük etkinliğe Van Federasyonu Genel Başkanı Fevzi Donat ve Kocaeli Vanlılar Derneği Başkanı Murat Gögerçin ilimizdeki tüm Vanlıları ve dostlarını davet etti.