Vanlılardan Çelik'e hayırlı olsun ziyareti

Kocaeli Vanlılar Derneği Başkanı Murat Göğercin ve yönetim kurulu, önceki gün Saadet Partisi İl Başkanlığına atanan Nurettin Çelik’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yapılan ziyarette konuşan Gögerçin, “Ziyaretimizin amacı derneğimizin çalışmalarını anlatmak ve hem ülkemiz, hem de yaşadığımız bu kentle ilgili ortak sorunlarımıza çözüm noktasında fikir alışverişinde bulunmaktı''dedi.