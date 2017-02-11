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Vanspor: 0 Kocaelispor: 1 (Maç başladı)

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Vanspor: 0 Kocaelispor: 1 (Maç başladı)
Kocaelispor, deplasmanda Vanspor ile karşı karşıya geliyor...

Kocaelispor sezonun 23. maçında Van Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 13.00’da başlayacak. Maçın canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz...

 

DAKİKALAR...

0' Maç başladı!

İlk 10 dakikada iki takımda kontrollü futbolu tercih ediyor. Ağır zeminde ayakta durmaya çalışan futbolcular ilk dakikalarda pozisyon bulmakta zolruk çekiyor.

11' Sefa Narin kendi sahasından kaptığı topla rakip sahaya sokuldu pas vermekte geç kalınca savunma araya girdi. Sefa, pası verbilseydi iki Kocaelisporlu golle burun buruna gelecekti.

12' Hızlı gelişen Vanspor atağında rakip futbolcu kaleci Can'la karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top, sol çaprazdan auta çıktı.

15' Kocaelispor 1-0 öne geçti. Yeşi Siyahlılarda Sefa Narin, rakip yarı sahası ortalarında düşürüldü. Kocalispor serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşu Kadir Öge kullandı. Yapılan ortaya Oğuzhan çok iyi yükseldi ve kafaya topu ağlara gönderdi.

22'Vanspor mutlak bir gol kaçırdı. 22. dakikada sağ kanattan yapılan ortada karanvol oldu. Boşta kalan topu Can Emre son anda kontrol etti.

26' Kocaelispor tehlikeli oldıu. Hamza'nın düşürülemesiyle kazanılan serbest vuruşu Sefa kullandı. Sefa'nın ceza sahası dışından çektiği şut soldan az farkla dışarı çıktı.

28' Vanspor, çok tehlikeli bir atak geliştirdi. Emre Aktaş yakın mesafeden topu Kocaelispor kalesine gönderemedi. 

 

İŞTE İLK 11'LER

Van Büyükşehir Belediyespor’un ilk 11’i

Okan Karabulut

Gürol Karataş

Ali Kurt

Salih Tunar

Gökhan Öztürk

Emre Aktaş

İsmail Türkaslan

Nihat Yılmaz

Mehmet Şirin Soydan

Medeni Bingöl

Serkan Silan

 

Yedekler:

Serkan Tunar

Orhan Pala

Akın Açık

Emrah Akşit

Abdullah Temircan

Halil İbrahim Yazğılı

Uğur Yağmakan

 

Kocaelispor’umuzun ilk 11’i

Can Emre Yücel

Kadir Gezer

Kadir Öge

Murat Soner Başak

Mert Yavuz

Oğuzhan Türkmen

Sefa Narin

Mesut Özdemir

Hamza Mutlu

Ali Keten

Burak Özbakır

 

Yedekler:

Kılıç Arslan Kopuz

Kemal Can Aydemir

İshak Kurt

Burak Süleyman

Sinan Pektemek

Özgür Sürekçi

Şenol Yıldırım

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