Vanspor: 0 Kocaelispor: 1 (Maç başladı)

Kocaelispor sezonun 23. maçında Van Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 13.00’da başlayacak. Maçın canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz...
DAKİKALAR...
0' Maç başladı!
İlk 10 dakikada iki takımda kontrollü futbolu tercih ediyor. Ağır zeminde ayakta durmaya çalışan futbolcular ilk dakikalarda pozisyon bulmakta zolruk çekiyor.
11' Sefa Narin kendi sahasından kaptığı topla rakip sahaya sokuldu pas vermekte geç kalınca savunma araya girdi. Sefa, pası verbilseydi iki Kocaelisporlu golle burun buruna gelecekti.
12' Hızlı gelişen Vanspor atağında rakip futbolcu kaleci Can'la karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top, sol çaprazdan auta çıktı.
15' Kocaelispor 1-0 öne geçti. Yeşi Siyahlılarda Sefa Narin, rakip yarı sahası ortalarında düşürüldü. Kocalispor serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşu Kadir Öge kullandı. Yapılan ortaya Oğuzhan çok iyi yükseldi ve kafaya topu ağlara gönderdi.
22'Vanspor mutlak bir gol kaçırdı. 22. dakikada sağ kanattan yapılan ortada karanvol oldu. Boşta kalan topu Can Emre son anda kontrol etti.
26' Kocaelispor tehlikeli oldıu. Hamza'nın düşürülemesiyle kazanılan serbest vuruşu Sefa kullandı. Sefa'nın ceza sahası dışından çektiği şut soldan az farkla dışarı çıktı.
28' Vanspor, çok tehlikeli bir atak geliştirdi. Emre Aktaş yakın mesafeden topu Kocaelispor kalesine gönderemedi.
İŞTE İLK 11'LER
Van Büyükşehir Belediyespor’un ilk 11’i
Okan Karabulut
Gürol Karataş
Ali Kurt
Salih Tunar
Gökhan Öztürk
Emre Aktaş
İsmail Türkaslan
Nihat Yılmaz
Mehmet Şirin Soydan
Medeni Bingöl
Serkan Silan
Yedekler:
Serkan Tunar
Orhan Pala
Akın Açık
Emrah Akşit
Abdullah Temircan
Halil İbrahim Yazğılı
Uğur Yağmakan
Kocaelispor’umuzun ilk 11’i
Can Emre Yücel
Kadir Gezer
Kadir Öge
Murat Soner Başak
Mert Yavuz
Oğuzhan Türkmen
Sefa Narin
Mesut Özdemir
Hamza Mutlu
Ali Keten
Burak Özbakır
Yedekler:
Kılıç Arslan Kopuz
Kemal Can Aydemir
İshak Kurt
Burak Süleyman
Sinan Pektemek
Özgür Sürekçi
Şenol Yıldırım