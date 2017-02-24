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Varol ve yönetimi ilk ziyareti Can’a yaptı

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Varol ve yönetimi ilk ziyareti Can’a yaptı
Gümüşhane ili Harmancık Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin geçen hafta yapılan kongresinde Mehmet Ali Varol başkan seçildi.

Varol başkanlığındaki yönetim kurulu ziyaretini Körfez Kaymakamı Sayın Dr. Hasan Hüseyin Can’a yaptı. Varol ziyarette Kaymakam Can’a dernekle ilgili bilgi verdi.

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