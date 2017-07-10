Ve, Gündoğdu Yiğit, hakemliği bıraktı!

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından belirlenen yeni sezon hakem listesinde yer bulamayan Gündoğdu Yiğit, hakemliği bıraktığını açıkladı

Uzun yıllar Kocaeli Bölgesi futbol hakemi olarak profesyonel liglerde maça çıkan Gebzeli hakem, kendisi üzerinde emeği olanlara teşekkür ederek hakem camiasına veda etti.

7.7.2017’DE BIRAKTI…

Gündoğdu Yiğit konuyla ilgili yazılı açıklamada bulunarak şu görüşlere yer verdi: Türkiye Futbol Federasyonu’nca onaylanan 2017-18 futbol sezonu hakem ve gözlemci listesinde, Merkez Hakem Kurulu’nun tasarrufu ile liste dışı kalmış ve klasman düşmüş bulunmaktayım. Sonrası için de devam etmenin doğru olmadığına inandığımdan dolayı 7.7.2017 itibariyle aktif futbol hakemliğimi sonlandırmış bulunuyorum. Bu vesileyle; hakemliğe başlamama vesile olan Elvan Kuzeytepe’ye, destek olan Erol Selamet, Bekir Yümnü ve Özdilek Kırbaş’a, Gebze’deki yakın arkadaşlarım Erkan Demirci, Metin Ataş, İsmail Akçay, Muharrem Kırbaş ve Mücahit Sak’a ve kurumum Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile her zaman yanımda olan aileme teşekkür ederim.

MUSTAFA ÇULCU VE BEDRİ DÖLKELEŞE’E TEŞEKRÜRLER…

Ayrıca; Haluk Ulusoy’dan Yıldırım Demirören’e kadar tüm federasyon başkanlarına, aynı süre dâhilinde birlikte çalışmaktan ve tanışmaktan memnun olduğum MHK Başkan ve Üyelerine, ilimizin önde gelen hakem büyükleri Mustafa Çulcu ve Bedri Dölkeleş’e, yine bu sürelerde görevde olan tüm İl Hakem Kurulları ile Dernek Yönetim Kurullarına ve esasen amatör ve profesyonel müsabakalardaki görevlerimiz süresince kader birlikteliği yaptığımız hakemlere ve gözlemcilere teşekkür ederim. Bunların yanında taban birliklerimize ve basınımıza da teşekkür ederim.

AKDÜLGER’E ÖZEL TEŞEKKÜR

Özellikle bu zamana kadar kendisini tanımaktan memnuniyet duyduğum; insani özellikleri yüksek, futbolculuk geçmişinin yanı sıra, eğitimci ve yönetici vasıflarıyla çeşitli alanlarda başarıyla görev yapmış, liyakat sahibi ve vatansever Kerim Akdülger’e teşekkür ederim. Örnek kişiliği, vizyonu ve sabrıyla şahsıma önemli katkıları olmuştur. Allah kendisinden razı olsun. Kendisinin çalışkanlığına, adaletine ve dürüstlüğüne şahidim. Tıpkı hakkında birçok kişinin söylediği övgü dolu sözlere şahit olduğum gibi. İyi ki bölgemiz için bir şans olan Kerim Akdülger’i tanımışım, iyi ki Türkiye’de bulunduğu her yerde, her kesimin takdirini kazanan Kerim Akdülger var.

KAZANIM VE ANILARIM OLDU

Hakemliğe başladığım ilk günden bugüne kadar Ay-yıldızlı kokardı taşımaktan gurur duydum. Görev aldığım her kategoride elimden gelenin en iyisini yapmak, ahlaklı ve ilkeli hareket etmek, inanmak ve onurumla mücadele etmek hep yaşattığım değerler oldu. Elbette ki bu süreçte birçok kazanım ve anılarım da oldu. Gerek saha içi gerek saha dışı yaşadığım deneyimler, yurt içi ve yurt dışında kurduğum dostluklar, gezdiğim ve gördüğüm yerler, aldığım eğitimler ve daha birçok artılar hayatıma çok yönlü katkılar sundu. Bu nedenle genel olarak memnun ve mutlu ayrılıyor ve ileriye bakıyorum. Ancak kendisini ülkesine ve camiasına borçlu hisseden biri olarak, Türk hakemliğinin gelişimi ve saygınlığının artırılmasında; hakemliğin geçerli ve kalıcı bir anayasaya kavuşmasının, futbolda gelişmiş ve başarılı olmuş ülkelerin hakemlik standartlarına geçilmesinin, güvenin tesis edilmesinin ve adil ve akademik yönetimlerin seçilmesinin gerekliliğini de belirtmekte fayda görüyorum. Kamuoyunun bilgisine sunarım, saygılarımla…