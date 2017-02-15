Ve lig şimdi BAŞLIYOR! "1-0"

Kocaelispor hafta içi mesaisinde Manavgatspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımını takip edebilirsiniz.

Gerilim filminin sonu mutlu bitti “1-0”

Kocaelispor hafta arası mesaisinde Manavgatspor’u konuk etti. Gerilim filmi geçen maçı Kocaelispor Oğuzhan’ın ikinci yarıdaki golü ile 1-0 kazandı ve puanını 42’ye çıkardı.

SESSİZ İLK YARI

Maçın ilk yarısında Yeşil Siyahlılar istediği futbolu sahaya yansıtamadı. Oğuzhan ilk yarının sonlarında altıpastan topu auta gönderdi. Konuk ekip ise karşı karşıya net bir gol kaçırdı. İkinci yarının ilk 15 dakikası Kocaelispor için çok önemliydi. 62’de sahneye çıkan Oğuzhan fileleri buldu ve 3 hafta üst üste gol atmayı başardı.

SİNAN VE ÖZBAKIR CEZALI

İlk maçta öne geçtikten sonra yerden kalkmak bilmeyen, futbolun çirkin yüzünü gösteren Manavgatsporlular bu kez gayet hızlıydı. Kalan sürede iyi bir takım savunmasının yanında bol gol pozisyonu üreten Kocaelispor 2. golü bulamadı belki ama çok değerli bir galibiyete imza attı. Gölcükspor’un Sancaktepe’den puan çıkardığı, Van’ın Kartal’da kaybettiği haftada Kocaelispor’un aldığı 3 puan daha da değerlendi. Manavgat maçında sarı kart gören Burak Özbakır ve Sinan Pektemek cezalı duruma düştü. Kocaelispor Pazar günkü Kütahyaspor deplasmanında bu iki futbolcusundan faydalanamayacak.

Erdem ÖVÜÇ – Ahmet AKAY

MAÇTAN DAKİKALAR

BİTTİ..!!!!! Kocaelispor hafta içi mesaisini 3 puanla tamamladı.

90+2 Hamza çıktı, Özgür sürekçi girdi.

4 dakika ilave edildi.

Dk. 90: Hamza ceza sahası sağ çaprazından kaleyi yokladı. Savunma araya girdi ve topu kornere çıkardı.

Dk. 89: Kocaelispor, Manavgat’ı eksik yakaladı, Sinan ofsaytta kaldı.

Dk. 88: Hızlı gelişen Manavgat atağında Can Emre kalesini zamanında terk etti ve topu son anda taca gönderdi.

Dk. 87: Sinan’ın pasında Burak Özbakır topu ağlara gönderdi. Ancak Burak için ofsayt bayrağı kalktı.

Dk. 84: Sinan Pektemek sarı kart gördü. Manavgat maçında cezalı...

Dk. 79: Burak Süleyman çıktı, Şenol oyuna girdi.

Dk. 77: Sinan Pektemek’in ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci İsmail son anda kornere çıkardı.

Dk. 72: Ali Keten’in röveşatası soldan auta çıktı.

Dk. 71: Burak Süleyman soldan ceza sahasına sokuldu ve iki futbolcudan sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Savunmadan seken top kornere çıktı.

Dk. 68: Oğuzhan çıktı, Mert Yavuz oyuna girdi.

Mert Yavuz oyuna girecek...

62. Dakikada aradığı, istediği golü buldu. Savunma arkasına sarkan Oğuzhan sol ayağı ile son vuruşu iyi yaptığı ve kaleci İsmail’in solundan topu filelerle buluşturdu.

GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL OĞUUUUZHAAANNN..!

Dk. 61: Kadir Öge’nin soldan kornerinde Ali Keten’in kafa vuruşu sağdan auta çıktı.

Dk. 59: Manavgat net bir gol kaçırdı. Sol çaprazdan Kemal topu boş kale yerine auta gönderdi.

Dk. 58: Burak Özbakır’ın sağdan pasında Oğuzhan topun 1 metre gerisinde kaldı.

Dk.51 Burak Özbakır sarı kart... Manavgat maçında cezalı...

İKİNCİ YARI BAŞLADI

İLK YARI SONA ERDİ..

Dk. 45: Kocaelispor yine mutlak bir gol kaçırdı. Sağ kanattan Kadir Gezer’in kullandığı köşe vuruşunda Ali Keten kafayı vurdu, Oğuzhan altı pas noktasından topu auta gönderdi.

Dk. 38: Manavgat'ta Mücahit itirazından dolayı sarı kart gördü.

Dk. 27: Konuk ekip net bir gol kaçırdı. Kadir Gezer’in bir anlık hatası sonucu Anıl Yıldırım, Can Emre ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunu şutu soldan auta çıktı.

Dk. 19: Kocaelispor’da Özbakır’ın pasında Sinan ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top üstten auta çıktı.

Dk. 19: Kocaelispor!da Burak Özbakır ceza sahası içinde yerde kaldı, Hakem Eser Birinci devan kararı verdi.

Dk. 13: Manavgat'ta Hakkı, Burak Süleyman'a yaptığı faul nedeni ile sarı kart gördü.

Dk. 12: Kocaelispor mutlak bir gol kaçırdı. Sinan’ın pasında Oğuzhan topla buluştu ve kaleci İsmail’i karşısında gördü. Ancak Oğuzhan topa vurmakta gecikince net bir gol de kaçmış oldu.

Dk. 6: Kocaelispor Kadir Öge yaptığı faülün ardından sarı kart gördü.

Dk. 5: Manavgat net bir gol kaçırdı. Ceza sahası içinde topla buluşan Enver'in şutu etkili olmadı, Can Emre topu kontrol etti.

Dk. 4: Manavgat ekibinde Mücahit topu ağlara gönderdi ve ofsayt bayrağı bu kez Manavgat için kalktı.

Dk. 3: Burak Süleyman savunma arkasına attığı pas ile Oğuzhan'ı kaçırmak istedi. Ancak ofsayt bayrağı Oğuzhan için kalktı.

Tribünlerde yaklaşık 3000 kadar taraftar maçı izliyor. İlerleyen dakikalarda sayı artabilir.

İlk dakika Sinan yaptığı presle topu kazandı ve Burak Özbakır'a pas verdi. Burak'ın sağdan ortasında savunma Oğuzhan'dan önce top uzaklaştırdı.

MAÇ BAŞLADI...

İki takım da son kontrollerini yaptı. Kocaelispor Yeşil Siyah çubuklu forma siyah şort ve siyah tozlukla mücadele ediyor. Konuk ekip kısa kollu beyaz forma, beyaz şort ve tozlukla sahada.

KADRO

KOCAELİSPOR:1

MANAVGATSPOR:0

STAT: İzmit İsmetpaşa

HAKEMLER: Eser Birinci***, Hamdi Tontu***, Anıl Usta***

KOCAELİSPOR

1 CAN EMRE YÜCEL***

2 KADİR GEZER***

3 KADİR ÖGE***

4 MURAT SONER BAŞAK****

7 OĞUZHAN TÜRKMEN***

(Dk. 68 MERT YAVUZ**)

8 SEFA NARİN****

10 BURAK SÜLEYMAN**

(Dk. 79 ŞENOL YILDIRIM*)

11 SİNAN PEKTEMEK***

41 HAMZA MUTLU***

(Dk. 90+2 ÖZGÜR SÜREKÇİ?)

50 ALİ KETEN***

61 BURAK ÖZBAKIR***

YEDEKLER

53 KILIÇ ARSLAN KOPUZ

5 KEMAL CAN AYDEMİR

9 İSHAK KURT

22 EROL DURBAKAN

MANAVGATSPOR

15 İSMAİL ÇETİN**

4 FİKRET SEVİLGEN**

6 ÖMER YAYLACI**

(Dk. 58 HALİL SAĞDAŞ*)

9 AHMET SARI**

10 ANIL YILDIRIM**

14 ENVER EKİNCİ**

(Dk. 68 FERHAT GERGER*)

19 EMRE TOPTAN**

54 HAKKI HELVACI**

55 BURAK ÖZCAN**

65 MÜCAHİT TARHAN**

77 KEMAL BOLAT**

YEDEKLER

69 M.İBRAHİM ERBAŞ

22 HÜSEYİN ONUR KAÇAR

30 ŞERİF DOĞAN

39 MUHAMMED HASTÜRK

62 NİMET KAYAALP

SARI KARTLAR: Dk. 6 Kadir Öge, Dk.51 Burak Özbakır, Dk. 84 Sinan (Kocaelispor) Dk. 13 Hakkı, Dk. 37 Mücahit, Dk. 67 Halil (Manavgatspor)

GOL: Dk. 62 Oğuzhan Türkmen