Ve seferberlik ilanı verildi!

Kocaelispor’un Pazar günü İzmit İsmepaşa Stadı’nda konuk edeceği Karacabey Birlikspor maçı içi seferberlik resmen başladı.

Yönetimi, taraftarı, işçisi, öğrencisi, basını, halkı tribünlere çekmek için elinden geleni yapıyor. Taraftarın anlamlı açıklamasının ardından maç ile ilgili afişlerin de tasarımı yapıldı.

SEN DE ŞEHRİNİN TAKIMINI DESTEKLE

Üzerinde Kocaelispor’un logosu ve son haftanın puan durumunun yanı sıra “Halkın Takımı Kocaelispor, imkansızlıklar içerisinde şampiyonluğa koşuyor. Sen de şehrinin takımını destekle. Hedef 20 bin taraftar” yazısının yer aldığı tasarım kentin her yerine dağıtılacak ve Pazar günü İzmit İsmetpaşa Stadı tarihi günlerinden daha birisini yaşayacak.

Karacabey maçı bilet fiyatları

Kale Arkası: 10 TL.

Maraton: 15 TL.

Numaralı B: 25 TL.

Numaralı A: 40 TL.

VIP: 100 TL.