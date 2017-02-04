Veeee işbaşı…

Hakan Yağcıoğlu

Bir haftalık ağır bir gribal enfeksiyon trafiği sonrasında işbaşı yaptık…

Önce sağlık dedirten bir hastalık atlatıyoruz…

Bu süre içerisinde gerek sosyal medya ve gerekse telefonla bizi arayıp, ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileten tüm sevdiklerime teşekkür ederim…

Allah kimseyi hastaneye düşürmesin, ama hastaneyi de eksik etmesin…

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Dün klavyenin başına geçtiğimizde Aydın Günaydın hocanın sözlerini okudum ve etkilendim. Dobra dobra konuşmuş eski takım arkadaşım… Samimiyetsizliği görmüş… Tüm sözlerine sonuna kadar imzamı atarım…

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Aydın hoca aslında Kocaelispor camiasının değil, Kocaeli’nin spor camiasının röntgenini çekmiş…

Kimse samimi değil…

Kimse içten değil…

İki kişi konuşuyor, birbirlerinden ayrıldığı anda birbirinin dedikodusunu yapıyor…

Gıybet artık hastalık halini almış…

Bu hastalık da dev çınarın içini kurt gibi kemiriyor…

Yalan…

Riya…

Vefasızlık…

Almış başını gidiyor…

Sporun değil bu olay…

Toplumun genel fotoğrafı haline gelmiş…

Kimse kimseye güvenmiyor…

Güvenemiyor…

Herkes birbirinden kaçıyor…

Formül açık aslında…

Sana yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapmayacaksın…

Bu kadar basit…

Gizli ajandan olmayacak…

Bu kadar basit…

Bugün söylediğine yarın tu kaka demeyeceksin…

Bu kadar basit…

Tabii size, bana bu basit geliyor ama adamın ‘ikinci ajandası varsa’ yapamaz…

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Dervişin zikri neyse, fikri de oymuş…

Bunun için…

Aydın Günaydın ve öz eleştirilerini satır satır okuyun derim…

Kocaelispor ne yapar?..

Kocaelispor bugün Erzin ile karşı karşıya geliyor…

Oğuzhan ve Sinan’ın yan yana oynama şansı doğdu…

Böyle krizlerden sonra Sinan’dan hep patlama bekliyorum ve bugün de böyle olacağını umuyorum…

Çünkü artık galibiyetlere yeniden başlamamız gerekiyor…

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Eğer şampiyonluğa oynuyorsak…

Eğer direkt çıkmak istiyorsak…

Ve gerçekten de 2.Lig’de olmamız gerektiğine inanıyorsak…

Bunu sahada yapmak gerekiyor…

Millet, sahadaki adamları döve döve oynatamazken…

Bizimkilerin oynamak için savaşması çok güzel bir şey…

Bu bizim için artı değer…

Lige bugün adeta yeniden başlıyormuşçasına maça çıkalım ve tribünlerde de gerekliği desteği bulacağımızdan emin olduğumuz için kazanalım…

İnsanların şevkini kırmayalım…

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Merak etmeyin…

Sevinçler sizin…

Rıdvan Dilmen’in dediği gibi:

Hiç kimse futbolcu kadar üzülemez ya da sevinemez…

Sizinki sevinç olsun…

İsterseniz sadece siz sevinin…

Ama yeter ki kazanın…