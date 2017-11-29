İzmit Balören Mahallesi Baloren Merkez mevkii küme evleri adresinde ikamet eden otomobil tamircisi Fazlı Seren (67) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Fazlı Seren’in cenazesi Balören Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.