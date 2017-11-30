Ayşe Ceviz
İzmit Ayazma Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi adresinde ikamet eden Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı çalışanlarından Muammer Tokdemir ile birlikte 4 çocuk annesi Ayşe Ceviz (67) yüksek tansiyon nedeniyle vefat etti. Ayşe Ceviz’in cenazesi Sepetçi Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
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