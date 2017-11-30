Başiskele Sepetlipınar Mahallesi Beren Sokak adresinde ikamet eden çiftçi merhum Ahmet Fındık’ın eşi Bedriye Fındık (91) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Bedriye Fındık’ın cenazesi Sepetlipınar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy merkez mezarlığında toprağa verildi.