Bedriye Fındık
Başiskele Sepetlipınar Mahallesi Beren Sokak adresinde ikamet eden çiftçi merhum Ahmet Fındık’ın eşi Bedriye Fındık (91) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Bedriye Fındık’ın cenazesi Sepetlipınar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy merkez mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz