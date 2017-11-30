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Emine Çetin

Gölcük Körfez Mahallesi Halıdere Atatürk Bulvarı adresinde ikamet eden SSK emeklisi Hüseyin Çetin’in eşi Emine Çetin (84) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Emine Çetin’in cenazesi Halıdere Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Halıdere mezarlığında toprağa verildi.

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