İzmit Malta Mahallesi Eser Sokak adresinde ikamet eden SEKA emeklisi Sabri Arslan’ın eşi Havva Arslan (86) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Havva Arslan’ın cenazesi Nusretiye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nusretiye Mezarlığında toprağa verildi.