Havva Arslan
İzmit Malta Mahallesi Eser Sokak adresinde ikamet eden SEKA emeklisi Sabri Arslan’ın eşi Havva Arslan (86) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Havva Arslan’ın cenazesi Nusretiye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nusretiye Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz