İzmit Arızlı Mahallesi Arızlı Caddesi adresinde ikamet eden emekli çiftçi Mustafa Şen (76) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Mustafa Şen’in cenazesi Arızlı Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Arızlı Mezarlığında toprağa verildi.