Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi

Mustafa Şen

İzmit Arızlı Mahallesi Arızlı Caddesi adresinde ikamet eden emekli çiftçi Mustafa Şen (76) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Mustafa Şen’in cenazesi Arızlı Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Arızlı Mezarlığında toprağa verildi.

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

30 KAS BUGÜN
17°C / 12°C Açık
Rüzgar 13 Km/ sa Nem %55
Thor: Ragnarok
Ayla
Yol Arkadaşım
Ketenpere
Doğu Ekspresinde Cinayet
Yol Ayrımı
KOCAELİ SİNEMA SEANSLARI
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR