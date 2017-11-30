İzmit Tepecik Mahallesi Hamdi Açan Sokak adresinde ikamet eden emekli bankacı Tuncay Akbay (63) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Tuncay Akbay’ın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kullar Merkez mezarlığında toprağa verildi.