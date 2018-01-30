Kartepe Emekevler Mahallesi Saklı Sokak adresinde ikamet eden inşaat ustası Osman Özcan (92) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Osman Özcan’ın cenazesi Uzunçiftlik Çamlık Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzunbey Mezarlığında toprağa verildi.