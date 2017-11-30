Kartepe Köseköy Mahallesi Kandil Sokak adresinde ikamet eden emekli şoför İsmail Erden (80) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan İsmail Erden’in cenazesi Hacı Halim Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köseköy Mezarlığında toprağa verildi.