İsmail Erden
Kartepe Köseköy Mahallesi Kandil Sokak adresinde ikamet eden emekli şoför İsmail Erden (80) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan İsmail Erden’in cenazesi Hacı Halim Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köseköy Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz