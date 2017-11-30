Gölcük Kavaklı Mahallesi 65 Sokak adresinde ikamet eden makine kimyadan emekli İsmet Devşe’nin eşi Gülhan Devşe (78) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Gülhan Devşe’nin cenazesi Gölcük Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.