Gülhan Devşe
Gölcük Kavaklı Mahallesi 65 Sokak adresinde ikamet eden makine kimyadan emekli İsmet Devşe’nin eşi Gülhan Devşe (78) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Gülhan Devşe’nin cenazesi Gölcük Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.
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