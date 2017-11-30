Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi

Gülhan Devşe

Gölcük Kavaklı Mahallesi 65 Sokak adresinde ikamet eden makine kimyadan emekli İsmet Devşe’nin eşi Gülhan Devşe (78) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Gülhan Devşe’nin cenazesi Gölcük Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

30 KAS BUGÜN
17°C / 12°C Açık
Rüzgar 13 Km/ sa Nem %55
Thor: Ragnarok
Ayla
Yol Arkadaşım
Ketenpere
Doğu Ekspresinde Cinayet
Yol Ayrımı
KOCAELİ SİNEMA SEANSLARI
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR