Kartepe İstasyon Mahallesi Hürriyet Caddesi adresinde ikamet eden SSK emeklisi merhum Davut Dirik’in eşi Fatma Dirik (91) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Fatma Dirik’in cenazesi İstasyon Park Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sarımeşe merkez mezarlığında toprağa verildi.