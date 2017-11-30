Fatma Dirik
Kartepe İstasyon Mahallesi Hürriyet Caddesi adresinde ikamet eden SSK emeklisi merhum Davut Dirik’in eşi Fatma Dirik (91) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Fatma Dirik’in cenazesi İstasyon Park Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sarımeşe merkez mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz