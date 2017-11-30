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Emine Köroğlu

İzmit Turgut Mahallesi Demirağa Sokak adresinde ikamet eden SEKA emeklisi merhum Osman Köroğlu’nun eşi Emine Köroğlu (90) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Emine Köroğlu’nun cenazesi Turgut Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.

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