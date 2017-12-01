Bünyamin Öner
Gebze Arapçeşme Mahallesi 1051. Sokak adresinde ikamet eden fabrikadan emekli Bünyamin Öner (72) koah nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Bünyamin Öner’in cenazesi İlyasbey Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz