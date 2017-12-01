Gebze Arapçeşme Mahallesi 1051. Sokak adresinde ikamet eden fabrikadan emekli Bünyamin Öner (72) koah nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Bünyamin Öner’in cenazesi İlyasbey Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığında toprağa verildi.