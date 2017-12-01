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Fatime Ertemoğlu

İzmit Orhan Mahallesi Korniş Caddesi adresinde ikamet eden Almanya ’dan emekli Osman Ertemoğlu’nun eşi Fatime Ertemoğlu (74) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Fatime Ertemoğlu’nun cenazesi Bağçeşme Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme mezarlığında toprağa verildi.

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