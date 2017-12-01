Köksal Aktürk
Çayırova Yeni mahalle Menderes Caddesi adresinde ikamet eden SSK emeklisi Köksal Aktürk (59) şeker nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Köksal Aktürk’ün cenazesi Yeni Mahalle Çarşı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akse Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz