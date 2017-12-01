Çayırova Yeni mahalle Menderes Caddesi adresinde ikamet eden SSK emeklisi Köksal Aktürk (59) şeker nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Köksal Aktürk’ün cenazesi Yeni Mahalle Çarşı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akse Mezarlığında toprağa verildi.