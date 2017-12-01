Gölcük Donanma Mahallesi 222 Sokak adresinde ikamet eden çiftçi Mustafa Bekar (73) karaciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Mustafa Bekar’ın cenazesi Halıdere Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Halıdere Merkez Mezarlığında toprağa verildi.