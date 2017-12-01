İzmit Kuruçeşme Akpınar TOKİ konutları adresinde ikamet eden emekli esnaf Yusuf Irım (80) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Yusuf Irım’ın cenazesi Akpınar TOKİ Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.