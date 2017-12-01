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Nazlışah Güler

Dilovası Mimar Sinan Mahallesi 504. Sokak adresinde ikamet eden kunduracı Mustafa Güler’in eşi Nazlışah Güler(84) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Çevresinde “ Bayrak Ana” olarak da bilinen Nazlışah Güler’in cenazesi Dilovası Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Diliskelesi Mezarlığında toprağa verildi.

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