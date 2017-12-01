Hilmi Saydan
İzmit Tavşantepe Mahallesi Turan Güneş Caddesi adresinde ikamet eden servis şoförü Hilmi Saydan (68) koah nedeniyle vefat etti. Evli ve 7 çocuk babası olan Hilmi Saydan’ın cenazesi Yavuz Sultan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz