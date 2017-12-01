İzmit Tavşantepe Mahallesi Turan Güneş Caddesi adresinde ikamet eden servis şoförü Hilmi Saydan (68) koah nedeniyle vefat etti. Evli ve 7 çocuk babası olan Hilmi Saydan’ın cenazesi Yavuz Sultan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi.