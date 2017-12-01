Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi

Hıdır Durmaz

Derince Çınarlı Mahallesi Erguvan Sokak adresinde ikamet eden Mimaş’tan emekli Hıdır Durmaz (66) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 8 çocuk babası olan Hıdır Durmaz’ın cenazesi Çınarlı Cemevinden alınarak Şehitlik mezarlığında toprağa verildi.

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

01 ARA BUGÜN
20°C / 12°C Parçalı Bulutlu
Rüzgar 8 Km/ sa Nem %70
Thor: Ragnarok
Ayla
Yol Arkadaşım
Ketenpere
Doğu Ekspresinde Cinayet
Yol Ayrımı
KOCAELİ SİNEMA SEANSLARI
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR