Derince Çınarlı Mahallesi Erguvan Sokak adresinde ikamet eden Mimaş’tan emekli Hıdır Durmaz (66) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 8 çocuk babası olan Hıdır Durmaz’ın cenazesi Çınarlı Cemevinden alınarak Şehitlik mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz