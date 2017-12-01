Derince Çınarlı Mahallesi Erguvan Sokak adresinde ikamet eden Mimaş’tan emekli Hıdır Durmaz (66) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 8 çocuk babası olan Hıdır Durmaz’ın cenazesi Çınarlı Cemevinden alınarak Şehitlik mezarlığında toprağa verildi.