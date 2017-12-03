Gebze Pelitli köyünde ikamet eden işçi emeklisi Halit Doğan (94) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Halit Doğan’ın cenazesi Pelitli Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.