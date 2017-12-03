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İbrahim Üstün

Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi İ.Bayraktar Caddesi adresinde ikamet eden özel temizlik firmasında çalışan İbrahim Üstün (48) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan İbrahim Üstün’ün cenazesi Yalakdere Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yalakdere mezarlığında toprağa verildi.

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